Com descontos de até 90%, shopping oferece Nespresso a R$ 27

SÃO PAULO - Com descontos que variam entre 50% e 90%, o Shopping Eldorado aposta alto nesta Black Friday. Dentre as promoções de maior destaque estão Cafeteira Nespresso Inissia por R$ 27,92 e a Smart TV Samsung LED HD 32 polegadas por R$ 234,97.

Vários itens estarão abaixo do preço entre sexta e domingo mas, para ter acesso, os consumidores devem baixar o aplicativo de realidade aumentada Halem e procurar pelos produtos que estão com valores promocionais.

Depois de desembarcar no Brasil por meio do comércio eletrônico, a Black Friday ganhou as ruas e, hoje, o evento já é uma das principais apostas do comércio físico para as vendas de fim de ano. Em São Paulo, faixas e cartazes anunciavam descontos de até 70%.

E até itens improváveis entraram nas promoções: de franquias e intercâmbio a hospedagem em motel passando pelo cachê de cantora de música sertaneja.

Carros. As empresas do setor automotivo também entraram na onda da Black Friday e programaram descontos para a compra de veículos. No mercado, marcas como Chevrolet, Volkswagen, Ford e Peugeot prometem descontos de até R$ 25 mil.