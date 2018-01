Começam a valer nesta terça-feira as novas tarifas dos Correios

O governo autorizou o reajuste das tarifas dos serviços postais e telégraficos nacionais e internacionais, que passa a valer nesta terça-feira, 31. A medida dependia da autorização do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, publicada hoje no Diário Oficial.

O reajuste ocorre em duas parcelas: a primeira de 6,121% será por prazo indeterminado e a segunda, de 4,094%, vai vigorar por 64 meses. Com o aumento, a carta comercial de até 20 gramas passará a custar R$ 1,83. O valor atual da carta comercial é R$ 1,80. Não houve reajuste para a taxa de encomendas.

Em abril, o Ministério da Fazenda havia autorizado aumento de 7,485% nas tarifas dos serviços postais e telegráficos prestados pelos Correios. Na época, a empresa explicou que os serviços da estatal são reajustados todos os anos, com base na recomposição dos custos, como aumento dos preços dos combustíveis, contratos de aluguel, transportes, vigilância, limpeza e salários dos empregados.

As tarifas são atualizadas com base no Índice de Serviços Postais, indicador formado a partir de uma cesta de índices, como INPC, IPCA, e IGP-M./Com informações da Agência Brasil