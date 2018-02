Concurso dará intercâmbio cultural para NY, Roma ou São Francisco

SÃO PAULO - Um intercâmbio cultural com todas as despesas pagas para Nova York, Roma ou São Francisco é o prêmio do novo concurso da EF Education First, empresa internacional de intercâmbio de idiomas.

Com duração de duas semanas, a viagem para qualquer um dos destinos inclui acomodação, alimentação, passagens aéreas de ida e volta e translado terrestre da residência do vencedor até o aeroporto mais próximo. No total, R$11 mil serão gastos com o premiado. As inscrições acontecem até o dia 10 de junho.

Para participar, é preciso preencher o cadastro no site da promoção com os dados solicitados e responder à pergunta: "Por que um intercâmbio muda a vida?".

Criado em função do lançamento do filme Sobre Viagens e Amores, drama ítalo-americano em cartaz nos cinemas brasileiros, o concurso aceita residentes do território brasileiro, com idade a partir de 13 anos. Para quem possui entre 13 e 18 anos é necessária a autorização dos pais ou responsável.

O resultado, analisado por um comitê avaliador, será divulgado até o dia 30 de setembro, através dos sites www.ef.com.br/sobreviagenseamores e www.ef.com.br. O ganhador poderá viajar em qualquer período do ano até setembro de 2018.