Consumidor no rotativo deve priorizar pagamento de dívida, alertam especialistas

Para o consumidor que entra no rotativo do cartão, a possibilidade de migrar para uma modalidade de crédito mais barata é benéfica, mas não deve ser vista como incentivo a mais endividamento.

Nesta quinta-feira, 26, o Banco Central anunciou novas regras para o financiamento do saldo devedor de quem permanece no rotativo por mais de 30 dias. As normas, que entrarão em vigor em abril, permitirão negociar com as financeiras a migração para uma linha de crédito mais barata que o rotativo, que alcançou taxa média de juros de 484,6% em dezembro, o maior patamar da série histórica do BC.

Para Maria Amelia Marques, consultora de Finanças Pessoais e Corporativas, o consumidor deve priorizar o pagamento da dívida e evitar o efeito "bola de neve".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ela acredita que os juros menores serão um incentivo para quitar os débitos, uma vez que eles devem comprometer uma parcela menor do orçamento do consumidor. "Se o consumidor conseguir enxergar isso, ele terá um comprometimento maior em pagar o que deve", diz.

A medida, segundo o economista Francisco D'Orto Neto, deve influenciar na redução da inadimplência, mas não deve ser entendida como um estímulo ao consumo. O objetivo do consumidor deve ser estabelecer um planejamento de gastos, de forma a eliminar as dívidas que possui. "O inadimplente só não pode cair numa armadilha de gastar o dinheiro que sobrou. Ele deve amortizar [a dívida] no mês seguinte", diz.

No longo prazo, o efeito da queda da inadimplência também deve se refletir nos juros cobrados nas operações de crédito: "As pessoas precisam pensar nisso: as taxas de juros representam o risco de emprestar dinheiro: quanto mais altas, maior é o risco. Portanto, quem está toma dinheiro emprestado e fica inadimplente colabora com o próprio aumento da taxa de juros", explica o economista.