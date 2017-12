Conta de luz fica mais cara em SP a partir desta terça-feira

Os moradores da Grande São Paulo estão pagando mais caro pelo consumo de energia elétrica a partir desta terça-feira, 4. É que começou a valer o aumento da AES Eletropaulo aplicado ao fornecimento de luz, que deve impactar em uma conta 4,48% maior no final do mês.

De acordo com o reajuste autorizado no último dia 27 de junho pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a tarifa subiu 5,37% para as residências e 2,37% nas indústrias.

+ Sem alta no preço do feijão e da energia, junho teria IPC negativo

Essa elevação está sendo aplicada a 20,1 milhões de clientes, em 24 cidades. Desse total, 6,9 milhões estão localizados na região metropolitana de São Paulo e o restante nos municípios no oeste do estado de São Paulo.

A AES Eletropaulo responde pela distribuição de 34,1% da energia consumida no estado, um universo que representa 9,8% do consumo nacional.