Corretora sugere aplicação financeira como presente de Dia das Mães

Para sair dos clássicos artigos como roupas e utensílios domésticos, a corretora Órama sugere para o Dia das Mães um presente diferente – que talvez, para elas, seja mais rentável. Em uma promoção para a data, a empresa incentiva como presente uma aplicação financeira.

Estão disponíveis dois investimentos em títulos de renda fixa, ambos com aplicação mínima de R$ 1 mil e sem taxa de administração. Antes, a aplicação mínima era de R$ 5 mil. A ideia, segundo a corretora, é dar o presente das mães de acordo com as necessidades do momento atual, em que a palavra de ordem é poupar e investir.

Os títulos são Letra de Câmbio (LC) IPCA+6,2%, com resgate no prazo de um ano, e LC 110% do CDI, com resgate no prazo de 184 dias. A promoção é válida até a próximasegunda, dia 15.

“O dinheiro investido pode ser usado para realização de um sonho, como uma viagem ou a abertura de um negócio próprio. Mas também pode o ser o ponto de partida para uma reserva de emergência ou o para uma aposentadoria mais tranquila, diz Sandra Blanco, consultora de investimentos da Órama. "São muitas as opções”

Para fazer a aplicação, basta abrir uma conta na plataforma digital da Órama e, depois, a sugestão é fazer uma subconta no nome da pessoa que será presentada. O investimento será feito pelo titular, em seu próprio nome, mas o objetivo é que ele presenteie a mãe com a aplicação. A empresa não cobra taxas para abertura ou manutenção da conta.

