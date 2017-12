Depois de abrir em alta, Bolsa vira e marca mínima abaixo dos 74 mil pontos

SÃO PAULO - Depois de abrir em alta, o Ibovespa virou, passou a cair e a marcar pontuações mínimas mesmo com Dow Jones e S&P500 em firme alta. Na mínima, marcou 73.961 pontos em queda de 0,48% às 11h06. Na máxima, havia marcado mais cedo 74.744 pontos em alta de 0,57%.

Os agentes do mercado seguem atentos aos resultados dos leilões desta manhã, os da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e, sobretudo, das quatro usinas da Cemig. Do leilão da companhia de energia elétrica, a arrecadação com outorgas somou R$ 12,130 bilhões, dentro do esperado pelo governo federal. O ágio médio nos leilões, contudo, foi de 9,73%, bem abaixo do esperado pelo Goldman Sachs, que previa ágio de 30,8% a 62,8%.

O resultado do leilão da Cemig ficou dentro do previsto pela equipe econômica, que incluiu nas contas de 2017 a previsão de arrecadar R$ 11 bilhões com a venda das quatro usinas. Dos leilões da ANP, ainda não há um resultado fechado. Por ora, há áreas que não tiveram procura ou interesse relevante. Dessa oferta, o governo espera engordar o caixa da União em até R$ 1 bilhão.

Em outros mercados domésticos, os ativos brasileiros também perdem valor. Nas máximas, o dólar aproximou-se dos R$ 3,20 nos mercados à vista e futuro. Os juros futuros acompanham em alta. Um agente do mercado cambial citou o adiamento do retorno ao Brasil do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como algo negativo. O ministro deve iniciar o retorno ao País apenas na noite desta quarta-feira, visto que o avião que o traria ontem teve um problema técnico.

Meirelles é peça essencial para a formulação do novo Refis. Como ele mesmo afirmou ontem, a proposta ainda está em aberto e ele pretende participar, pessoalmente, do desenho do novo programa, considerado fundamental para o ajuste nas contas públicas.

Às 11h43, o Ibovespa estava aos 74.048,05 pontos (-0,36%). Cemig PN avança 1,74%, entre as maiores altas do Ibovespa . As ações da Petrobras estavam em alta apesar de os preços do petróleo nos mercados futuros exibirem sinais mistos em NY e em Londres. O dólar à vista subia 0,85% aos R$ 3,1943.