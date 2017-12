Entenda como funciona o cashback

Popular nos Estados Unidos, o cashback - que devolve ao consumidor parte do dinheiro gasto em compras - tem ganhado força no Brasil com o surgimento de startups focadas no serviço.

++ Sites que devolvem dinheiro viram opção a programas de fidelidade

No cashback, que não é sinônimo de desconto, o usuário recebe uma parcela do valor que gastou na forma de bônus em reais ou dinheiro em conta corrente. Nas compras virtuais, por exemplo, o cliente acessa primeiro a plataforma de cashback e, de lá, é redirecionado para o site da loja que preferir.

Já no comércio tradicional, o cliente paga com uma maquininha de cartão específica. O modelo de negócios é simples: por atrair o cliente à loja, os sites de cashback recebem uma comissão, pois funcionam como uma plataforma de anúncio. Parte desse valor, então, é repassado para o consumidor.