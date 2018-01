Fazenda abre caminho para o lançamento do ETF de renda fixa

BRASÍLIA - O Ministério da Fazenda regulamentou nesta segunda-feira, 9, a norma tributária dos Fundos de Índice de Renda Fixa, conhecidos internacionalmente como ETF (Exchange Traded Fund) de Renda Fixa. A regulamentação foi feita por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União e abre caminho para o lançamento do produto.

Atualmente, existem no Brasil apenas 14 ETFs, todos atrelados à renda variável e dominados por investidores institucionais. Esse produto, que movimenta trilhões de dólares nos EUA, nada mais é do que um fundo de investimento que espelha determinado índice - de renda fixa ou variável - e tem cotas negociadas em bolsa.

Em nota enviada ao Estado em fevereiro, o Ministério da Fazenda disse que o lançamento do ETF de renda fixa dependia de uma regulamentação da pasta (publicada hoje), bem como de uma regulamentação tributária complementar, por parte da Receita Federal.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tributação. Segundo a portaria publicada nesta segunda-feira, para efeitos de apuração do Imposto de Renda, os rendimentos dos ETFs de Renda Fixa devem ser tributados a partir de alíquotas decrescentes em função do Prazo Médio de Repactuação (PRC) das carteiras dos fundos - também conhecido como duration.

A metodologia para determinação do PRC considera o risco de taxa de juros associado a cada tipo de indexador dos títulos, incluindo os contratos de derivativos capazes de alterar a exposição final dos cotistas, adicionalmente ao prazo remanescente para vencimento. De acordo com a Fazenda, os investidores que assumirem maior risco de taxa de juros são beneficiados por condição tributária mais favorável.

A pasta avalia que, dessa maneira, o modelo de tributação incentiva o alongamento dos prazos dos títulos e adiciona direcionador à desindexação dos ativos. No documento, a Fazenda ressaltou, ainda, que o conceito de PRC não é inovação no mercado brasileiro, tendo sido inclusive aplicado aos regulamentos que regem as Entidades Abertas de Previdência Complementar.

A conclusão de regulamentação das normas aplicadas aos Fundos de Investimento de Renda Fixa faz parte da agenda do Ministério da Fazenda para desenvolvimento do mercado de capitais. A Fazenda espera conseguir uma redução do grau de indexação da economia pela consolidação de referências de preços (benchmarks) alternativos às taxas de juros de um dia, predominantes no mercado brasileiro e inibidoras do alongamento dos financiamentos público e privado.