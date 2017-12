Gás de cozinha fica até 12% mais caro a partir desta quarta

A partir desta quarta-feira, 6, o gás de cozinha fica até 12% mais caro no Brasil. O reajuste, se for integralmente repassado aos consumidores já com a incidência de tributos, pode representar um aumento real de 4,2% ou cerca de R$ 2,44 a mais no preço do botijão de gás.

Segundo a Petrobrás, o aumento acontece devido aos impactos do furacão Harvey, que atingiu os Estados Unidos na semana passada. Em nota, a empresa destaque que com "estoques muito baixos e eventos extraordinários, como os impactos do furacão Harvey na maior região exportadora mundial de gás liquefeito de petróleo", foi necessário um reajuste.

Apesar de passar longe do Brasil, o fenômeno fez os americanos interromperem as atividades das refinarias de petróleo, matéria-prima para o gás liquefeito.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do gás de cozinha, o gás industrial também vai ficar 2,5% mais caro a partir desta quarta.

+ Liquigás e Ultragaz terão de pagar multas milionárias para encerrar investigação sobre cartel

A Petrobrás diz que a correção aplicada neste momento não repassa integralmente a variação de preços do mercado internacional e que nova avaliação do comportamento deste mercado será feita no próximo dia 21 de setembro.