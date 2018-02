Idosos são os que menos passam cheque sem fundo, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Multicrédito mostrou os consumidores com mais de 60 anos como os que mais honraram os pagamentos em cheque no mês de maio. Com índice de quitações de 98,53%, esse grupo de pessoas gastou, em média, R$ 764 durante o mês.

O destaque foi na região Sudeste, onde o de índice de inadimplência dos idosos foi de apenas 1,46%. Na região, a média de gastos das pessoas com mais de 60 anos foi de R$ 854.

Na Região Sul, os jovens se destacaram. A pesquisa mostrou que consumidores de até 20 anos tiveram o maior crescimento de cheques honrados, com 68% em relação ao registrado em abril. Esse grupo de pessoas teve um gasto médio de R$ 785.

O estudo ainda mostrou que as mulheres honraram mais os pagamentos em cheque do que os homens no último mês. Porém, os gastos delas foram 10% menor do que o deles.