Imóveis vendidos em São Paulo sobem 5,9% em um ano, aponta Secovi

O número de imóveis novos vendidos em setembro na cidade de São Paulo foi 5,9% maior que no mesmo mês do ano passado, segundo dados do Secovi-SP (sindicato do setor). Comparado a agosto, no entanto, o volume de unidades vendidas é 2,5% menor.

Em setembro, foram vendidos 1.819 imóveis residenciais novos na capital paulista. As unidades de dois dormitórios foram destaque nas vendas, com 1.029 unidades, e nos lançamentos, com 1.485 unidades. Em 12 meses, o VGV (Valor Global de Vendas) foi de R$ 10,2 bilhões - esse número serve para mostrar o potencial de venda de todas as unidades lançadas no período.

+ Morar de aluguel ou investir entrada? Compare

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o vice-presidente de Intermediação Imobiliária e Marketing do Secovi-SP, Flávio Prando, fatores como a queda da inflação e da taxa Selic impactaram o mercado, possibilitando que mais famílias se tornassem aptas ao financiamento. "Com o anúncio da Caixa de mais de R$ 8 bilhões para a concessão de crédito, a tendência é de aquecimento até o fim do ano."

A política de queda dos juros tem tido papel importante na retomada dos negócios. No fim de outubro, o Banco Central fez um novo corte na Selic, a taxa básica de juros, para 7,5%.

+ Reação do consumo aquece mercado de fundos imobiliários

Também houve um aumento nos financiamentos imobiliários que usam recursos da poupança, que atingiram R$ 3,41 bilhões em setembro, uma alta de 8,2% em relação ao mesmo mês de 2016, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

O presidente do Secovi-SP avalia que a demanda reprimida por imóveis deve fazer com que os preços voltem a subir. "Os preços estão estáveis há muito tempo. Ainda é cedo para afirmar quando vai começar o novo ciclo de valorização imobiliária, mas ele virá."

+ GUIA: Como comprar o imóvel dos seus sonhos?

De acordo com dados da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio), a cidade de São Paulo ganhou em setembro 2.252 imóveis residenciais, volume 42,6% superior a agosto (1.579 unidades) e 4,0% acima do resultado de setembro de 2016 (2.165 unidades).