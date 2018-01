Carro perde valor e IPVA vai ficar mais barato em SP no ano que vem

A desvalorização da frota de automóveis no Estado de São Paulo vai fazer com que o motorista economize em 2018 com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

+ Produção de veículos cresce 42% em outubro

+ Clique aqui para saber qual o valor do IPVA do seu carro

O governo do Estado divulgou que, no ano que vem, houve redução nominal, quando não se desconta a inflação, na ordem de 3,2% nos valores venais dos 11.504 modelos distintos emplacados e, atualmente, rodando pelo Estado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ + Na crise, matrizes enviam R$ 60 bilhões para montadoras

A desvalorização é reflexo direto do aumento da idade média da frota paulista. Nos últimos anos, com o recrudescimento da crise econômica, o consumidor reduziu a compra de veículos zero quilômetro, aquecendo o mercado de carros usados.

Segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a maior queda de impostos acontecerá entre os caminhões usados, que apresentaram recuo de 7,15%. Os ônibus e micro-ônibus tiveram redução de 4,17%, seguidos dos utilitários com redução de 4,15% e automóveis com redução de 3,39%. Os preços de venda de motocicletas fecharam 1,79% abaixo do valor apurado no ano anterior.

Imposto. Para o cálculo do IPVA, o governo aplica 4% sobre o valor venal dos veículos. O preço de mercado é com base na tabela Fipe. Clique aqui para saber qual será o IPVA de seu carro.

A frota total de veículos no Estado de São Paulo é de aproximadamente 24 milhões. Destes, 17,4 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA, 6,8 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação e cerca de 295 mil são considerados isentos, imunes ou dispensados do pagamento (taxistas, pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos).

Em 2018, o governo de São Paulo prevê arrecadar R$ 15 bilhões com o IPVA.

Confira abaixo o calendário de pagamento do IPVA para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

Janeiro

1ª parcela ou cota única com desconto

Final 1 - 9/1

Final 2 - 10/1

Final 3 - 11/1

Final 4 - 12/1

Final 5 - 15/1

Final 6 - 16/1

Final 7 - 17/1

Final 8 - 18/1

Final 9 - 19/1

Final 0 - 22/1

Fevereiro

2ª parcela ou cota única sem desconto

Final 1 - 9/2

Final 2 - 15/2

Final 3 - 16/2

Final 4 - 19/2

Final 5 - 20/2

Final 6 - 21/2

Final 7 - 22/2

Final 8 - 23/2

Final 9 - 26/2

Final 0 - 27/2

Março

3ª parcela

Final 1 - 9/3

Final 2 - 12/3

Final 3 - 13/3

Final 4 - 14/3

Final 5 - 15/3

Final 6 - 16/3

Final 7 - 19/3

Final 8 - 20/3

Final 9 - 21/3

Final 0 - 22/3