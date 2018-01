Juro do rotativo sobe para 337,9% em outubro

BRASÍLIA - O juro médio total cobrado no rotativo do cartão de crédito voltou a subir, informou há pouco o Banco Central. A taxa passou de 332,4% ao ano em setembro para 337,9% ao ano em outubro. O juro do rotativo é a taxa mais elevada das operações para pessoas físicas e também a mais alta entre todas as avaliadas pelo BC. Dentro desta rubrica, a taxa da modalidade rotativo regular - quando o cliente paga pelo menos o mínimo dentro do vencimento - caiu de 227,5% para 221,3% ao ano de setembro para outubro.

+ Falha deixa bancos sem processar pagamentos de cartão por uma semana

Já a taxa de juros da modalidade rotativo não regular - quando o cliente não faz o pagamento mínimo ou atrasou o pagamento - subiu de 399,4% para 413,8% ao ano.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Black Friday da Caixa tem mansão retomada vendida por R$ 4 milhões

No caso do parcelado do crédito - que recai sobre as compras com juros ou o parcelamento da fatura oferecido pelas operadoras do cartão, o juro passou de 165,3% para 167,0%.

+ Após mudanças nas regras, valor pago em juros de cartão de crédito cai 41%

Em abril, começou a valer a nova regra que obriga os bancos a transferir, após um mês, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos. A intenção do governo com a nova regra é permitir que a taxa de juros para o rotativo do cartão de crédito recue, já que o risco de inadimplência, em tese, cai com a migração para o parcelado.