Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 15 milhões neste sábado

O sorteio da Mega-Sena que será realizado neste sábado, 20, em Itupeva (SP) pode pagar um prêmio de R$ 15 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.006. As dezenas começam a ser sorteadas às 20h, horário de Brasília.

No penúltimo sorteio, no dia 13 de janeiro deste ano, três apostas dividiram um prêmio de R$ 12 milhões.

O concurso 2.005, realizado na última quarta-feira, 17, não teve aposta vencedora, de forma que o prêmio acumulou para os R$ 15 milhões a serem sorteados neste sábado.

Segundo nota divulgada pela Caixa, o prêmio do sorteio pode render mais de R$ 64 mil mensais se for aplicado em uma poupança do banco público. O comunicado afirma ainda que é possível adquirir uma frota de 420 carros populares com o valor total do prêmio.

Também é possível receber prêmios por acertar a quina (cinco dezenas certas) e a quadra (quatro dezenas certas).

Lotéricas. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do País.

Clientes da Caixa também podem fazer suas apostas pelo internet banking da instituição financeira. É necessário ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço online funciona das 8h às 22h, exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h.