Mega-Sena pode pagar R$ 52 milhões nesta quarta-feira

O prêmio para o próximo sorteio da Mega-Sena, que ocorre nesta quarta-feira, 14, às 20h, será de R$ 52 milhões. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, para correntistas do banco e maiores de 18 anos, até uma hora antes do sorteio. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50.

O montante total do prêmio aplicado na poupança, modalidade de investimento mais popular do Brasil, renderia ao vencedor R$ 208 mil reais mensais, o equivalente para comprar cerca de oito vezes o carro popular mais barato do mercado por mês.

+ Após 3 bilhetes premiados, lotérica da Mega atrai apostadores em Parelheiros

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sorteio ocorrerá na cidade Manhuaçu, em Minas Gerais. A probabilidade de ganhar na Mega-Sena apostando um jogo é de 1 em 50.063.860, que corresponde a 0,000002% de chance de ganhar.