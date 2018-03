Mega-Sena vai sortear R$ 25 milhões neste sábado

A Mega-Sena vai sortear um prêmio de R$ 25 milhões neste sábado, 23, às 20h. A aposta mínima é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país até uma hora antes do sorteio. Clientes do banco também podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, é necessário possuir conta corrente na instituição financeira e ser maior de 18 anos.

Caso apenas um apostador acerte os seis números e aplique todo o valor na Poupança, receberá cerca de R$ 100 mil em rendimentos mensais.

O sorteio ocorrerá na cidade de Campo Limpo Paulista, em São Paulo. A probabilidade de ganhar na Mega-Sena apostando um jogo de seis números é de 1 em 50.063.860, que corresponde a 0,000002% de chance de ganhar.