Número de investidores no Tesouro Direto cresce quase 50% em um ano

A Secretaria do Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira que o número total de investidores cadastrados no Tesouro Direto ao fim do mês de abril atingiu 737.756, um aumento de 48,8% nos últimos 12 meses. Já o número de investidores ativos – aqueles que efetivamente possuem aplicações – chegou a 283.877, uma variação de 89% nos últimos 12 meses. No mês passado, um total de 9.563 novos investidores ativos ingressou no programa, segundo os dados divulgados.

De acordo com o balanço, as vendas do Tesouro Direto atingiram R$ 1,388 bilhão em abril e os resgates totalizaram R$ 504,2 milhões. O total das vendas líquidas, portanto, somou aproximadamente R$ 884 milhões, abaixo do mês anterior, com R$ 1,002 bilhão.

Os títulos mais vendidos pelos investidores foram os indexados ao IPCA (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais), cuja participação nas vendas atingiu 61,8%. Os títulos prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais) corresponderam a 12,0% do total e os indexados à taxa Selic (Tesouro Selic), a 26,2%.

Em relação ao prazo de emissão, 20,0% das vendas no Tesouro Direto no mês de abril foram de títulos com vencimentos acima de 10 anos. As vendas de títulos com prazo entre 5 e 10 anos representaram 17,1% e as com prazo entre 1 e 5 anos, 62,9% do total.

Estoque. Sobre o estoque, em abril o Tesouro Direto alcançou um montante de R$ 30,5 bilhões, uma alta de 4,0% em relação a março (R$ 29,3 bilhões) e de 73,7% sobre abril do ano passado (R$ 17,6 bilhões). Os títulos remunerados por índices de preços respondem pelo maior volume no estoque, alcançando 61,3%. Depois, vêm os títulos indexados à taxa Selic, com participação de 20,5% e os títulos prefixados, com 18,1%.

"Em relação à composição do estoque por prazo, tem-se que 5,0% dos títulos vencem em até 1 ano. A maior parte, 49,3%, é composta por títulos com vencimento entre 1 e 5 anos. Os títulos com prazo entre 5 e 10 anos, por sua vez, correspondem a 29,0% e os com vencimento acima de 10 anos, a 16,7%", detalhou o Tesouro em nota.

O Tesouro Nacional ainda destacou que "a utilização do programa por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável número de vendas até R$ 5.000,00, que correspondeu a 68,1% das vendas ocorridas no mês". O valor médio por operação no mês, segundo o balanço, foi de R$ 12.312,19, e foram realizadas no total 112.760 operações de venda.