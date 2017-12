Número de milionários cresce 10,7% no Brasil em 2016

Após dois anos de queda, o número de milionários no Brasil voltou a crescer e chegou a 164,5 mil pessoas em 2016, um aumento de 10,7% em relação ao ano anterior. O avanço foi menor do que observado na Rússia, que teve aumento de 20% na população de endinheirados; na Suécia, com alta de 13% e Taiwan, que avançou 12% no quesito.

No total, o dinheiro acumulado pelos milionários brasileiros passou de US$ 3,7 trilhões em 2015 para US$ 4,2 trilhões em 2016.

Os dados integram o estudo "2017 World Wealth Report", produzido pela consultoria Capgemini. Esse crescimento superou a média global de 7,5% entre os 25 países analisados. A metodologia do estudo considera milionárias as pessoas com US$ 1 milhão ou mais em ativos disponíveis para investimento ou disponíveis para venda, com exceção de imóveis utilizados como residência, bens de consumo duráveis e itens colecionáveis.

Nas edições de 2014 e 2015 do relatório, o Brasil já havia perdido aproximadamente 11 mil endinheirados. De acordo com o estudo, o resultado atual tem relação com a recuperação econômica e o avanço do mercado de ações.

Os Estados Unidos continuam liderando como a nação com o maior número de milionários: são 4,79 milhões de pessoas, aumento de 8% em um ano. Atrás dos norte-americanos estão os japoneses, com um total de 2,89 milhões ricaços e a Alemanha, com 1,28 milhão.