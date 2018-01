Confira 8 ferramentas para não cair na 'Black Fraude'

A pouco menos de uma semana para a Black Friday, um dos principais eventos do calendário do varejo no ano, já é hora de os consumidores começarem a monitorar os preços da sua lista de desejos.

Especialistas alertam que, para não pagar a "metade do dobro", é fundamental que os consumidores tomem algumas precauções ao buscarem as ofertas, especialmente no comércio eletrônico – uma vez que muitas lojas aumentam os preços dos produtos semanas ou até mesmo dias antes do evento.

Para não cair na "Black Fraude", separamos oito ferramentas para a comparação de preços na internet. Com elas, é possível não só olhar o valor do produto em diferentes lojas, como verificar o histórico de preço nos últimos meses. Acompanhe: