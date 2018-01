Participe da cobertura da Black Friday 2017 pelo WhatsApp

O Estadão dá início nesta quinta-feira à cobertura em tempo real da Black Friday, data do varejo que começa oficialmente nesta sexta-feira, 24 de novembro. Para isso, contamos com a ajuda dos nossos leitores: viu algum desconto imperdível? Descobriu algum preço maquiado? Tirou print e depois a oferta sumiu? Tem reclamação de alguma loja?

Mande a sua participação para a nossa equipe pelo WhatsApp do Economia & Negócios: (11) 99439-3766. Envie vídeos, fotos e dê o seu relato sobre a sua experiência na Black Friday, seja na loja física ou no comércio eletrônico. Mande também suas dúvidas, para encaminharmos a especialistas de entidades de defesa do consumidor.

