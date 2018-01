Passagens para o fim do ano vão ficar mais baratas na semana que vem, diz pesquisa

Na semana que vem, do dia 29 de outubro a 4 de novembro, as passagens aéreas para voos nacionais alcançarão o patamar mais baixo de preços para quem pretende viajar no final do ano. Isso, segundo levantamento da plataforma Skyscanner, especializada em busca de viagem pela internet.

De acordo com a pesquisa, que avaliou a aquisição de passagens na internet por um período de dois anos, os voos reservados tendem a ficar até 14% mais baratos que o preço médio daqueles comprados depois disso.

+ Governo investiga se preço de passagem realmente caiu após cobrança de bagagem

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o site, o momento ideal para comprar uma passagem para o ano-novo é oito semanas antes do período. Uma entrevista realizada pelo Conecataí, do Ibope, aponta que 43% das pessoas compram passagens fora desse momento, resultando em desembolsos maiores para os consumidores.

Além do tempo ideia para a compra, o levantamento aponta outras opções para conseguir reduzir o desembolso com a passagem aérea. Dentr elas, optar por voos com escalas em aeroportos próximos, escolher companhias aéreas diferentes para os voos de ida e de volta e garantir datas flexíveis para ir e voltar, definindo o embarque de acordo com média de preços e promoções disponíveis no momento.