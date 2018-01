Pesquisa diz que milionários brasileiros não conquistaram fortuna no mercado financeiro

Um estudo feito pelo site de educação financeira Blog de Valor com 31 milionários brasileiros mostrou que a fortuna deles não foi conquistada por meio de investimentos no mercado financeiro. Embora todos os entrevistados tenham afirmado que investem parte do seu dinheiro, 77% deles disseram que suas riquezas foram conquistadas pelo "trabalho tradicional". Os outros 23% disseram que aumentaram sua conta bancária por meio de herança.

Segundo André Bona, educador financeiro do Blog de Valor, essas pessoas fazem aplicações com a intenção de proteger seu patrimônio. Ele explica que, se aplicar da maneira correta, em modalidades que rendem acima da inflação, o investidor mantém o poder de compra daquele montante e ainda pode ter mais algum ganho.

Pelo que foi mostrado na pesquisa, esses milionários estão tomando boas decisões: 54% do total investido por esses entrevistados está na renda fixa, seja Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs ou outras modalidades; 34% do montante está em fundos de investimentos e 12% na renda variável, sobretudo nas famosas "ações". Bona explica que dividir o dinheiro em diferentes investimentos permite um maior controle do risco.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Se tem um percentual grande na renda fixa, a maior parte está mais estável, isso permite que ela deixe um pedaço menor em fundos ou ações, para arriscar um pouco mais e, quem sabe, ter um rendimento maior", afirma.

QUIZ: Qual é o seu perfil de investidor?

Questionado se o recorte da pesquisa reflete a realidade da maioria dos milionários do Brasil, Bona afirma que sim, mas levando em consideração apenas os ricos que fazem investimentos.

Dos mais de 53 mil investidores cadastrados no Blog de Valor, 7,2 mil divulgaram os valores de seus investimentos. Desses, 168 possuem uma fortuna superior a R$ 1 milhão e 31 quiseram responder à pesquisa.

É possível ficar milionário investindo?

Mesmo que os entrevistados não tenham conseguido suas fortunas a partir de investimentos, é possível ficar milionário com aplicações, segundo Bona, mas somente quando elas estão aliadas a outra atividade. O analista explica que, para conseguir uma rentabilidade alta, uma pessoa precisa poupar e fazer investimentos altos durante toda a vida. E, para isso, é preciso ter uma outra fonte de renda.

"A conduta de acumular associada ao juro de longo prazo, podem fazer com que uma pessoa fique milionária, mas a fonte do patrimônio é a atividade profissional dela. Em um caso ou outro alguém pode ficar milionário só investindo, mas a chance é menor do que ganhar na loteria", afirma.