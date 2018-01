Por que a Black Friday é chamada Black Friday?

Hilary Stout, The New York Times

A palavra "Black" (negro) na frente de um dia da semana raramente significa uma coisa boa.

A expressão Black Monday (Segunda-feira negra) refere-se ao dia de liquidação de ações antes do colapso da Bolsa em 1924. A Black Tuesday (Terça-feira negra) marcou o dia de uma queda ainda maior em 1987. A expressão Black Wednesday (Quarta-feira negra) é usada quando nos referimos a um dia de caos total do tráfego aéreo em 1954, como também o dia em que o governo britânico foi forçado a retirar sua moeda combalida, a libra, do Mecanismo Cambial Europeu, em 1992. E a Black Thursday tem sido usada de várias maneiras para descrever os dias de incêndios florestais devastadores, bombardeios ou derrotas no atletismo, entre outras situações calamitosas.

Então, como a expressão Black Friday (Sexta-feira negra) se tornou quase universal para denotar as alegres extravagâncias no comércio, negócios estupendos e grandes lucros, num dia em que as pessoas saem para as compras nos feriados após o Dia de Ação de Graças?

Nem sempre foi assim. O The New York Times usou-a pela primeira vez em um artigo publicado em 1870 para se referir ao dia em que o mercado de ouro havia sofrido um colapso, um ano antes.

Ben Zimmer, produtor executivo do site Vocabulary.com, que pesquisou e escreveu sobre o assunto, diz que a Black Friday começou a ser associada a compras após o Dia de Ação de Graças na Filadélfia nos anos 60, e também não tinha uma conotação positiva.

A polícia local chamou o dia de Black Friday por causa do enorme trabalho para controlar o péssimo trânsito e outras dores de cabeça nesse dia, causados pela multidão de consumidores saindo às compras.

Desnecessário dizer que isso não agradou aos lojistas locais. Eles tentaram encontrar um nome mais positivo para o dia, como Big Friday (Grande Sexta-feira). O termo não pegou, mas finalmente as lojas - na Filadélfia e em outros lugares - conseguiram inventar um novo significado para a expressão: o dia em que os livros contábeis saíam do vermelho para o preto.

Muitos consumidores provavelmente não sabem - e também não se importam - com isto. O que querem são as barganhas.

As remarcações da Black Friday têm sido um sucesso tão grande que outros tentam compartilhar a riqueza e estender as vendas para os vários dias da semana à medida que a temporada de compras no fim de anos se torna cada vez mais competitiva.

Em 2005 foi introduzido o Cyber Monday, dia em que as lojas online oferecem ótimas ofertas para os consumidores. Em 2010 o American Express lançou o "Small Business Saturday" para incentivar as pessoas a comprarem (com cartões AmEx) em empresas independentes locais, um dia depois da Black Friday.

E à medida que as lojas iniciam suas promoções cada vez mais cedo, há esforços no sentido de mudar o nome do dia anterior à Black Friday para Gray Thursday (Quinta-feira Cinza), Brown (Marrom) ou Black (Negra).

Mas para muitos americanos sempre será o Dia de Ação de Graças. / TERESINHA MARTINHO