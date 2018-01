Temer sanciona lei que dá a professor prioridade para restituir IR

O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira, 26, projeto de lei que coloca os professores na lista de prioridade para o recebimento da restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

O projeto tinha sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara em agosto, em caráter conclusivo e, como já tinha passado pelo Senado, esperava desde então apenas a sanção presidencial para entrar em vigor.

+ Guia do Imposto de Renda

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a nova norma, os professores ficam atrás apenas dos idosos na fila para recebimento da restituição.

+ GALLO EXPLICA: Entenda como declarar IR de 13º na aposentadoria

Conforme prevê o Estatuto do Idoso, pessoas com 60 anos ou mais já contam com prioridade para o recebimento da restituição do Imposto de Renda. / COM AGÊNCIA BASIL