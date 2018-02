Quase metade das pessoas não sabe se CPF do parceiro está negativado

Uma pesquisa da Boa Vista SCPC revelou que, apesar de os brasileiros considerarem importante conhecer a situação financeira de seu companheiro ou companheira, mais da metade não tem interesse em saber se o parceiro tem ou não o CPF negativado.

A consulta feita a 1,9 mil pessoas de todo o País mostrou que 56% dos respondentes demonstra interesse em saber sobre a pontuação de crédito do parceiro, o chamado score. No entanto, 44% não têm interesse pela pontuação de seu par, descartando, assim, a chance de saber se há alguma pendência financeira em seu nome.

VEJA MAIS: Nova regra facilita descontos para compras à vista

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pesquisa também revelou que, entre os casados ou em união estável, 33% não poupam para alcançar objetivos em comum. Ou seja, esse comportamento é visto em uma em cada três pessoas em um relacionamento sério. Entre os que namoram, apenas 45% dizem poupar com seu parceiro para atingir metas compartilhadas.

O score é um cálculo feito por birôs de crédito, como a própria Boa Vista SCPC, para indicar a probabilidade de uma pessoa deixar de honrar compromissos financeiros. Para isso, esse cálculo leva em conta não só a renda do consumidor (quanto mais baixa, maior a chance de calote), mas também o histórico de dívidas não pagas, o chamado cadastro negativo. Essa pontuação, que é usada por bancos para conceder crédito, pode variar entre um birô e outro, mas geralmente o resultado do cálculo é próximo.

Cada consumidor tem acesso gratuito ao seu próprio score nesses birôs. Logo, somente o parceiro pode revelar sua própria situação financeira junto a essas empresas.

"Para ter um score adequado, que apresente uma boa pontuação, a Boa Vista orienta o consumidor a manter a vida financeira organizada, evitando pagar contas com atraso e, principalmente, ficar com o nome negativado", diz Pablo Nemirovsky, superintendente de Serviços ao Consumidor da Boa Vista SCPC.

Nos últimos meses, tanto a Boa Vista SCPC quanto a Serasa, os dois principais birôs do País, disponibilizaram plataformas para a consulta individual e gratuita a essa pontuação. O score da Boa Vista SCPC pode ser consultado em http://consumidorpositivo.com.br/. Já o do Serasa está disponível no link http://www.serasaconsumidor.com.br/score/. Antes a consulta também era gratuita, mas demorava até dois dias úteis para ficar pronta.