Quer investir em dólar? Veja como fazer operações com câmbio

Aplicações em moeda estrangeira podem ser rentáveis em tempos de instabilidade econômica para grandes e pequenos investidores. Mesmo para quem deseja viajar ou fazer compras, existem opções para se proteger da alta das cotações do dólar e do euro, as moedas mais usadas nessas transações.

O professor Guilherme Macedo, do Instituto Educacional BM&FBovespa, explica que, para pessoa física, existem três tipos de operações que servem a essa finalidade:

Guilherme Macedo faz ainda uma observação: é preciso estar atento às variações cambiais ao fazer compras com cartão de crédito no exterior. O professor explica que os valores do fechamento da fatura obedecem à cotação diária das moedas no mercado, e que por isso é possível comprar mercadorias por determinado valor e, eventualmente, pagar outro.