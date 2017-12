Saúde financeira dos brasileiros tem melhor resultado em dois anos

O Índice de Saúde Financeira, elaborado com a base de usuários do aplicativo de controle financeiro GuiaBolso, atingiu 416 pontos, o melhor desempenho em dois anos.

No ápice da crise, em julho de 2015, o Índice de Saúde Financeira (ISF) marcou 388 pontos, de 700 possíveis, o pior resultado já registrado pela pesquisa.

O levantamento foi realizado com 44.061 usuários do GuiaBolso com renda média de R$ 5.137. O indicador avalia a Saúde Financeira do brasileiro sob três variáveis: fluxo de caixa, investimento e dívida. A partir de questionamentos na plataforma, o índice mede a entrada e saída de dinheiro na conta corrente, se a pessoa entrou no cheque especial e se fez algum investimento.

O avanço mais expressivo no primeiro semestre ocorreu no fluxo de caixa, isto é, entrou mais dinheiro do que saiu no período para mais usuários do GuiaBolso. Com mais dinheiro em caixa, as pessoas também conseguiram investir mais e evitar o cheque especial.

O aumento do fluxo de caixa a partir de março deste ano confirma que os recursos extras das contas inativas do FGTS, liberados pelo governo para estimular a economia, ajudaram a equilibrar o orçamento das famílias.