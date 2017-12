Secretaria da Fazenda de SP alerta sobre o golpe do IPVA

SÃO PAULO - Boletos falsos de cobrança bancária do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) estão sendo enviados para as casas dos contribuintes, alerta a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. O fisco também tomou conhecimento da existência de sites falsos que simulam a aparência da página da Secretaria da Fazenda na internet com o objetivo de colher informações do contribuinte para outras finalidades.

"A prática, conhecida como phishing, é uma tentativa de fraude eletrônica caracterizada para adquirir senhas, dados financeiros, número de cartões de crédito e outros dados pessoais", explica em nota a Secretaria da Fazenda. O golpe do IPVA está sendo aplicado também por meio do aplicativo WhatsApp.

A Secretaria da Fazenda informa aos contribuintes que os canais oficiais para a obtenção de informações sobre o imposto são a página do IPVA (www.ipva.fazenda.sp.gov.br) e a rede bancária credenciada. A consulta deve ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências, bastando o número do Renavam do veículo.