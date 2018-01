Seguro para mesmo carro pode variar R$ 1,8 mil pelo País

O valor desembolsado no seguro do automóvel não é o mesmo em todas as regiões do Brasil. De acordo com levantamento realizado pela empresa Minuto Seguros, Belém, no Pará, possui em média o seguro mais barato, enquanto o Rio de Janeiro é a capital mais cara para o serviço. A diferença de preço para um mesmo veículo pode chegar a até R$ 1.795.

O estudo levou em conta o custo do seguro em cinco capitais diferentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belém. O perfil escolhido como base é a de um condutor homem, de 35 anos e casado. O valor base de cobertura contra terceiros seria de R$ 100 mil. As cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: AIG, Azul, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Sompo Seguros, Sulamerica e Tokio Marine.

Para esse tipo de perfil, o preço do seguro do Jeep Compass Sport pode apresentar uma diferença significativa entre as capitais, a maior entre os carros cotados. No Rio de Janeiro, ficou em R$ 5.871, enquanto que, em São Paulo, o seguro da SUV apresentou um valor de R$ 4.076.

Por outro lado, a cotação do Renault Kwid é a que possui a menor diferença entre os veículos listados. Em Belém, o valor é o mais baixo, R$1.462, e, em Brasília, o mais alto, R$1.716, uma distância de R$ 254.

As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave). O mês de referência é setembro de 2017.

Veja agora a tabela completa com os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos no país.

1. Chevrolet Onix Hatch LT 1.0

São Paulo - R$ 2.092,27

Rio de Janeiro - R$ 2.401,27

Brasília - R$ 1.888,87

Curitiba - R$ 2.094,45

Belém - R$ 1.595,67

2. Renault Kwid Life 1.0

São Paulo - R$ 1.654,76

Rio de Janeiro - R$ 1.673,09

Brasília - R$ 1.716,32

Curitiba - R$ 1.556,02

Belém - R$ 1.462,81

3. Ford Novo Ka 1.0

São Paulo - R$ 2.034,07

Rio de Janeiro - R$ 2.415,63

Brasília - R$ 1.971,02

Curitiba - R$ 2.067,33

Belém - R$ 1.631,51

4. Hyundai HB20 Comfort 1.0

São Paulo - R$ 2.272,62,

Rio de Janeiro - R$ 2.852,17

Brasília - R$ 1.906,15

Curitiba - R$ 2.217,49

Belém - R$ 1.624,35

5. Chevrolet Prisma Sedan Joy 1.0

São Paulo - R$ 2.108,96

Rio de Janeiro - R$ 2.490,90

Brasília - R$ 1.930,13

Curitiba - R$ 2.307,76

Belém - R$ 1.612,10

6. Toyota Corolla Sedan GLI 1.8

São Paulo - R$ 2.804,15

Rio de Janeiro - R$ 3.214,35

Brasília - R$ 3.089,39

Curitiba - R$ 2.952,38

Belém - R$ 2.065,63

7. Volkswagen Novo Gol Trendline 1.0

São Paulo - R$ 2.452,48

Rio de Janeiro - R$ 2.030,79

Brasília - R$ 2.024,78

Curitiba - R$ 2.321,62

Belém - R$ 1.686,63

8. Volkswagen Crossfox GIII 1.6

São Paulo - R$ 2.865,89

Rio de Janeiro - R$ 3.548,18

Brasília - R$ 3.036,35

Curitiba - R$ 2.905,54

Belém - R$ 2.252,36

9. Jeep Compass Sport 2.0

São Paulo - R$ 4.076,18

Rio de Janeiro - R$ 5.871,25

Brasília - R$ 4.205,25

Curitiba - R$ 4.350,67

Belém - R$ 4.140,51

10. Fiat Argo Drive 1.0

São Paulo - R$ 1.919,17

Rio de Janeiro - R$ 1.615,61

Brasília - R$ 1.874,17

Curitiba - R$ 1.839,86

Belém - R$ 1.807,34