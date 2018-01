Site permite que usuários 'rachem' a conta do Netflix e Spotify

A divisão de "pontos" da TV por assinatura entre vizinhos e parentes é comum no Brasil. Porém, há seis meses o site Kotas levou essa prática para as plataformas de streaming, como Netflix e Spotify. Nele são criados grupos que reúnem usuários interessados em dividir a assinatura de algum serviço. Até agora, a plataforma já atraiu mais de 6 mil cadastrados.

Para participar a pessoa precisa criar um perfil no site e indicar qual serviço está procurando. Assim, ela entrará numa fila de espera e será notificada quando surgir uma vaga em um grupo. Caso prefira, o usuário pode iniciar um grupo e ser o administrador daquela conta - ou seja, quem cria o perfil do Netflix ou Spotify e paga as contas.

Logo que o grupo atinge o número necessário de membros, o Kotas recolhe de cada usuário duas mensalidades, para proteger o administrador contra eventuais dívidas. O pagamento é feito através do MercadoPago e Paypal - plataformas de transações financeiras online em que o usuário coloca dinheiro numa "carteira virtual" via cartão de crédito ou boleto bancário - e então é repassado ao administrador pelo site, que cobra uma pequena porcentagem.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Kotas também são criados grupos privados para amigos e conhecidos que precisem 'rachar' contas da vida off-line, como o aluguel de uma república ou de uma quadra para o futebol.

Frederico Faleiro, criador e desenvolvedor do site junto com Filipe Prado, explica que, além de dividir as contas, os usuários têm a vantagem de efetuar pagamentos de maneira cômoda e escolher se vão usar cartão ou boleto.

"No caso da Netflix e Spotify, mesmo com a parcela cobrada pelo Kotas, sai bem mais barato. Mas em situações como a divisão do aluguel de um campo para a 'pelada' ou do aluguel de um apartamento, a principal vantagem é a comodidade e poder pagar online e no cartão de crédito", explica.

Netflix. Além do Kotas, também existe o AccessURL, um plugin para o Google Chrome que permite que um usuário libere o acesso da sua conta do Netflix a outro internauta sem que seja preciso informar a senha de acesso. O programa permite que o dono da conta escolha em quanto tempo aquele acesso será encerrado. Depois de ser instalado nos dois computadores, o dono da conta deve acessar o Netflix e clicar no ícone do AccessURL que fica no canto superior direito da janela do Chrome. Ali, ele escolhe por quanto tempo o amigo poderá ter acesso à conta: 24 horas, uma semana ou sempre. A partir daí, o link que o dono da conta deve enviar ao amigo será criado.