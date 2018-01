Tesouro Direto muda horário de funcionamento na próxima segunda devido à paralisação de servidores

BRASÍLIA - Com a paralisação dos servidores do Tesouro Nacional, o horário de funcionamento do Tesouro Direto, programa de investimentos em títulos públicos pela internet, será alterado temporariamente a partir da próxima segunda-feira, 22. Em comunicado, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que os investimentos em títulos do programa passarão a ser realizados das 18 horas às 5h.

O horário normal de aplicação é das 9h às 5h do dia seguinte. Com a mudança, não será possível fazer agendamentos das 9h às 18h. Já o horário para o resgate das aplicações, que já é das 18h às 5h, não será alterado.

Em nota publicada em seu site, o Tesouro cita "restrições operacionais" como razão para a mudança, sem mencionar diretamente a greve. Nesta semana, servidores elevaram a pressão sobre o governo por reajustes salariais e detonaram um clima de rebelião no Tesouro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em busca de equiparação com os ganhos obtidos pelos auditores fiscais da Receita Federal, que venceram a queda de braço e conquistaram aumento salarial e um bônus por eficiência, 95 dos 123 gerentes do Tesouro (77%) entregaram seus cargos.

O ofício comunicando a saída dos gerentes foi protocolado no órgão na última terça-feira, 16, pelo Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos de Finanças e Controle (Unacon Sindical), após três semanas de greve. O restante do corpo funcional se comprometeu a não assumir os postos que ficaram vagos.

A paralisação já vinha deixando o sistema do Tesouro Direto instável e ameaça repasses da União a Estados e municípios. Os gerentes são considerados o "coração" do Tesouro, responsáveis pela parte operacional do dia a dia do órgão, fazendo a interação entre os analistas e os coordenadores, que estão em nível mais elevado de comando.