Valor do Bitcoin despenca com plano da Coreia do Sul de banir negócios com criptomoedas

NOVA YORK - O bitcoin sofre forte queda nesta quinta-feira, 11, após a Coreia do Sul confirmar que está elaborando um projeto para banir negócios anônimos com criptomoedas no país.

O comentário partiu do ministro de Justiça sul-coreano, Park Sang-ki, e veio dias depois de o regulador financeiro começar a inspecionar algumas das maiores instituições financeiras da Coreia do Sul que ajudam a facilitar transações com moedas digitais.

Os preços do bitcoin despencaram hoje, caindo de forma mais acentuada na Coreia do Sul. Por volta das 10h35 (de Brasília), o bitcoin operava em torno de US$ 13.680, com queda de 8,1%, segundo a CoinDesk.

A participação da Coreia do Sul nos negócios com bitcoin cresceu significativamente no ano passado, gerando preocupações entre autoridades em Seul.

Em 2017, 4,5% das transações globais com bitcoin utilizaram o won sul-coreano, deixando a moeda atrás apenas do dólar americano, do iene japonês e do euro, de acordo com dados da CryptoCompare./DOW JONES