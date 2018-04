'A dor e o prazer são as faces de uma mesma moeda', afirma fundador da Multiplan

A Multiplan abriu no dia 10 de agosto um centro médico no Ribeirão Shopping, com um “espaço de 6.200 m² de área locável, distribuído de forma horizontal como um health shopping”, afirma o fundador e presidente da empresa, José Isaac Peres. “Adotamos estratégia semelhante a que realizamos há 23 anos de forma única no mundo e experimental no Barra Shopping, no Rio de Janeiro”, diz. “Lá, existem hoje 42 clínicas que fazem 200 mil atendimentos por mês, entre consulta e exames.”

A empresa, segundo ele, tem por filosofia unir medicina e prazer. “A dor e o prazer são faces da mesma moeda.” Na sua opinião, embora a medicina seja essencial, as pessoas resistem a ir ao médico. “Com isso, dentro do shopping, colocamos o prazer na dor”, explica. “Isso se transformou numa experiência muito bem-sucedida.” Peres conta que, no Barra Shopping, vê “centenas de pessoas com seus exames passeando, consumindo ou comprando”.

Quais são os novos projetos para São Paulo?

A Multiplan detém sete shoppings no Estado e um centro empresarial integrado ao Morumbi Shopping. Vamos realizar, no próximo ano, obras de expansão em três deles. Inauguramos a nona expansão do Ribeirão Shopping, com um moderno centro médico. São mais de 30 clínicas, day hospital, centro de imagem, laboratório de análises clínicas, auditório e um centro de estudos. O investimento total nessa expansão será de R$ 100 milhões, sendo R$ 36 milhões, nesta etapa, da Multiplan, proprietária do shopping, e o restante, das clínicas, em obras e equipamentos.

Quando será a inauguração do Park Shopping Canoas?

Está prevista para novembro. É o mais moderno equipamento já construído pela empresa, com caráter interativo e sustentável. Terá estádio de patinação no gelo permanente, com 750 m², em área de convivência com opções de gastronomia e um telão de LED de 72 m² para atrações na praça de alimentação. Haverá também área de recreação infantil.

Qual é o número de lojas e de quanto é o investimento?

O shopping terá 258 lojas, com 120 mil m² de área construída e 48 mil m² de área bruta locável (ABL). O investimento total dos empreendedores será de R$ 500 milhões. Além disso, serão investidos pelos lojistas cerca de R$ 200 milhões, gerando para Canoas um investimento de R$ 700 milhões.

Em que estágio está o projeto do shopping em Jacarepaguá?

O projeto de Jacarepaguá está sendo revisitado para que se torne um shopping mais interativo e adaptado às tecnologias atuais, além de torná-lo mais autossustentável, visando à redução de custos operacionais.

Como será a expansão do Village Mall, na Barra da Tijuca?

A expansão do Village Mall, no Rio, será dividida em duas fases, que adicionarão 34 novas operações. A primeira, com inauguração em novembro de 2017, terá 1,1 mil m² de ABL e adicionará cinco novas operações ao segundo piso do Village Mall. A segunda, em maio de 2018, terá 2,8 mil m² de ABL, distribuídos entre 29 operações, focadas em serviços. As novas áreas complementam o mix existente. Após expansão, o Village Mall terá 135 lojas e uma ABL de 30 mil m².

Além dos prédios comercial e residencial ao lado do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, entregues em 2015, há outros projetos multiúso previstos?

A Multiplan construirá um condomínio de apartamentos próximo ao Barra Shopping Sul, em frente ao Guaíba, com grande área de lazer, uma lagoa artificial, além de dois clubes e área verde. Terá 180 mil m² e um total de 14 edifícios.

Ao completar 10 anos da abertura de capital, em 2007, quais são os principais resultados?

Foram realizados 52 investimentos, levando a ABL própria a crescer 163%, excluindo projetos imobiliários para venda.