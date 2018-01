Banco do Brasil eleva juros de financiamentos de imóveis

Depois de a Caixa Econômica Federal restringir o financiamento de imóveis usados, o Banco do Brasil reajustou os juros das linhas de crédito para habitação. A partir de 18 de maio, as taxas de financiamentos que usam recursos da poupança subirão de 9,9% ao ano mais a taxa referencial (TR) para 10,4% ao ano mais a TR.

Em nota, o banco informou que o aumento dos juros foi necessário para compensar os maiores custos de captação. O prazo máximo do financiamento, contudo, foi estendido de 360 meses (30 anos) para 420 meses (35 anos).

Segundo o banco, a ampliação do prazo dependerá do perfil de cada cliente. O teto de financiamento foi mantido em 80% do valor do imóvel para todos os mutuários.

Apesar de ter aumentado os juros, o BB informou que adotou uma série de ações recentes para aprimorar as linhas de crédito imobiliário. Entre as medidas, estão a flexibilização das taxas conforme o grau de relacionamento do cliente com o banco e a autonomia para os clientes decidirem a fórmula de cálculo das prestações.

Caixa. Na segunda-feira, 4, entraram em vigor as novas regras para financiamentos de imóveis usados pela Caixa. O limite do valor total financiado caiu de 80% para 50% do valor do imóvel no Sistema Financeiro de Habitação e de 70% para 40% no Sistema Financeiro Imobiliário, que financia imóveis mais caros.

(Com informações da Agência Brasil)