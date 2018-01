Ferramenta online compara gratuitamente condições de financiamento imobiliário

A plataforma Melhortaxa acaba de se juntar ao conjunto de ferramentas online que propõem ao consumidor agilizar a pesquisa dos prazos e taxas oferecidos por bancos nos financiamentos imobiliários.

Atualmente, a empresa conta com mais de 15 instituições financeiras, entre elas Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Pan e Barigui. A startup assessora gratuitamente o cliente em todos os passos da obtenção de crédito, disponibilizando um especialista a fim de sanar quaisquer dúvidas quanto ao processo e contrato.

Gratuita, ela exige um cadastro prévio do interessado em seu site, em que informações como nome completo, endereço de e-mail e número de celular são obrigatórias. Além disso, o usuário também precisa informar o valor que deseja financiar e por quanto tempo.

Após essa primeira etapa, o usuário visualiza diversas opções de crédito para sua solicitação e pode filtrá-las por taxas, prazos, custo efetivo total do empréstimo, menor parcela, entre outras opções. Também são informadas condições adicionais, como abertura de conta no banco ou migração do recebimento do salário para a instituição.

A quantidade de propostas que o usuário recebe é determinada pelo seu perfil financeiro. Após a escolha da operação, a plataforma solicita o envio de documentos pessoais digitalizados. Um analista financeiro entra em contato com o cliente em até 48 horas.

Por ser uma dívida que terá de ser carregada durante muitos anos, um empréstimo imobiliário exige uma série de cuidados antes de ser tomado. Não ter pressa na aquisição e planejá-la de acordo com as necessidades da família são dois pontos fundamentais para não comprometer a renda além da conta (Confira aqui mais dicas).

"Hoje em dia, as pessoas não conseguem dar uma pausa em suas vidas para pesquisar todos os pontos acerca da aquisição de um imóvel. É um investimento altíssimo, que chega a comprometer 30% da renda pessoal/familiar por um longo período, então é algo que requer muito mais atenção do que geralmente é dada ao assunto", explica Julien Desvergnes, um dos fundadores da startup.

Além da Melhortaxa, o futuro comprador também pode pesquisar condições de financiamento nos sites Canal do Crédito, ComparaBem, além dos sites dos próprios bancos.