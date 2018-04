Inovação em marketing transporta a Mata Atlântica ao Brás

O novo projeto da Incorporadora Gamaro no Brás, em São Paulo, tem o início das obras marcado para janeiro de 2018, mas o trabalho desenvolvido para o lançamento do residencial já garantiu o prêmio de Marketing na categoria Profisisonal.

Batizado de Piscine Station, o complexo com três torres, totalizando 894 apartamentos, se propõe a fazer frente à baixa arborização do bairro, implantando um bosque com duas mil árvores de espécies da Mata Atlântica, e recorreu a uma campanha inovadora para se apresentar ao público.

A comissão julgadora do Master Imobiliário destacou a implantação do bosque e “o estande de vendas com restaurante imerso” na paisagem. “Uma campanha de porte que colocou o empreendimento em posição de destaque no bairro”, afirma o júri em seu voto.

Praia. O diretor de incorporações da Gamaro, Vinicius Amato, diz que a campanha publicitária promovida pela Agência Pravda desenvolve o conceito de extensão de férias em sua própria residência com o slogan: “A nova praia do paulistano”. Também criou personagens que remetem à tranquilidade de um oásis. Para confirmar a ambientação, a incorporadora investiu no conceito de pocket forest e convocou o botânico Ricardo Cardin para pensar junto com a equipe um projeto verde e 100% brasileiro.

A solução encontrada para o residencial foi levar cerca de duas mil árvores para refrescar a redondeza. Dessas, mais de 500 são frutíferas e contribuirão para a biodiversidade local como, por exemplo, atraindo pássaros.

Amato conta que no estande de vendas também foi montado um restaurante diante de um lago com peixes exóticos. </IP>As árvores voltam para o viveiro de onde vieram até o término da construção do empreendimento.

O estande foi projetado para criar uma reprodução fiel da área verde que estará à disposição dos moradores, acrescenta o diretor da Gamaro.

Segundo ele, o ambiente tem o “efeito caixa chinesa”, sendo que o cliente, ao entrar no estande, fica encantado. “É muito difícil não concluirmos a venda”, afirma. “O número de negócios fechados é bastante alto.”

Localizado bem próximo de estações de metrô e trem, o Piscine Station vai dispor de apartamentos com quatro metragens diferentes, sendo o menor de um dormitório, com 40m². O o maior, de três dormitórios com suíte, terá 70m². <IP9,0,0>No lançamento, ocorreu o sorteio de uma unidade.