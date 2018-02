O preço do metro quadrado anunciado subiu 0,43% em dezembro no Rio de Janeiro, acumulando uma alta de 7,55% em 2014, segundo o índice FipeZap. Do bairro mais barato ao mais caro, o valor oscila entre R$ 2.348 (Pavuna) e R$ 23.310 (Leblon). Veja abaixo a lista dos bairros mais caros:

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.