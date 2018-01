Preço dos imóveis sobe abaixo da inflação esperada para abril

SÃO PAULO - O Índice FipeZap, que acompanha o preço de venda dos imóveis em 20 cidades brasileiras, registrou elevação de 0,07% em abril ante março. O índice mostra que sete das 20 cidades pesquisadas tiveram variação negativa, enquanto em 11 cidades o aumento é menor que a inflação esperada para o mês de abril.

Apenas Curitiba e Vitória, com altas de 0,84% e 0,80%, respectivamente, tiveram aumento de preços que superou a inflação medida pelo IPCA esperada para o mesmo mês, segundo Boletim Focus do Banco Central do Brasil. O IPCA esperado para abril é de 0,53% ante março.

Na média, o preço do metro quadrado brasileiro chegou a R$ 7,619 mil. O valor mais elevado foi registrado no Rio de Janeiro, com R$ 10,340 mil, e o mais baixo correspondeu a Contagem, com R$ 3,544 mil.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a pesquisa, o Índice FipeZap teve avanço de 0,21% nos últimos doze meses, atingindo em abril a menor variação registrada na série. Tendo em vista que a inflação esperada para o período é de 9,19%, o preço médio anunciado do metro quadrado apresentou queda real de 8,23%.

A Fipe enfatizou que todas as cidades brasileiras que compõem o Índice FipeZap registraram variação inferior à inflação esperada nos últimos 12 meses, sendo que em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Niterói e Distrito Federal, houve queda nominal.