Região exclusiva ganha comercial classe A

Parceria não significa necessariamente sucesso à vista, mas a conciliação de experiência, conhecimento de mercado e envolvimento com o trabalhador é, sem dúvida, meio caminho andado para ações e empreendimentos bem-sucedidos. É o que mostra a premiação da Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora em duas categorias do Master Imobiliário 2017, ambas com cases desenvolvidos em conjunto com empresas parceiras: a Viewco Construtora e Incorporadora, para construção do Icon Jardins; e a Helbor Empreendimentos, com quem a Toledo Ferrari se uniu no projeto “Biografias: a evolução constante de uma ideia primorosa”.

A parceria Toledo Ferrari/Viewco resultou no prêmio Contribuição Arquitetônica na Qualificação Urbana, na categoria Profissional, ao Icon Jardins. O projeto está sendo finalizado na Avenida 9 de Julho e vai levar escritórios de alto padrão a uma das regiões mais nobres da cidade de São Paulo.

Já a união da construtora com a Helbor é responsável pelo projeto de valorização dos trabalhadores da construção civil (leia texto abaixo), envolvidos na obra do Helbor Trilogy, com três torres residenciais, uma comercial e um hotel em São Bernardo do Campo.

“Apuramos que a região da 9 de Julho não era atendida por escritórios corporativos de alto padrão. A grande maioria dos escritórios ali é formada por pequenas salas. Ao mesmo tempo, detectamos que há muitas empresas que não abrem mão daquela localização, ainda que para tanto tenham de improvisar, fazendo a junção de unidades ou ocupando andares diferentes”, conta o sócio-diretor da Toledo Ferrari, Carlos Eduardo Toledo Ferraz, referindo-se ao Icon Jardins, cujo projeto é do escritório Aflalo e Gasperini.

Para atender a uma demanda reprimida, o projeto uniu, na opinião de Ferraz, a modernidade tecnológica e a funcionalidade condominial a uma localização espetacular. Ele diz que o projeto foi idealizado para empresas que buscam mais funcionalidade e eficiência em suas operações, sem abrir mão de bom gosto e sofisticação.

Segundo o sócio-diretor da Viewco, Edmond Lati, o público-alvo é não só as empresas que já estão nos Jardins, mas também aquelas que pretendem ir para aquela área privilegiada e procuram mais funcionalidade e eficiência em suas operações.

De acordo com os incorporadores, o que essas empresas encontram no empreendimento destinado à locação são características arquitetônicas exclusivas, com especificações técnicas de ponta. O Icon Jardins oferece oito andares com áreas locáveis a partir de 435m² até 874m², com 11 a 22 vagas de garagem (total de 196 vagas).

As plantas opcionais são de meio andar, andar inteiro e cobertura, tudo projetado para receber forro modular mineral e piso elevado, entre outros recursos, além de tecnologia de ponta em dados, voz e imagem.

A elegância e a sofisticação estão presentes também na recepção e no hall de elevadores para os andares. O sistema de ar condicionado é do tipo VRV, de baixo consumo e alta eficiência energética.

Apesar de se tratar de um empreendimento para locação, a construtora alega razões estratégicas para não divulgar valores de aluguel neste momento. A área construída total é de 12 mil m². Outro ponto forte do Icon Jardins é a infraestrutura de ponta da região, que concentra comércio sofisticado, grifes de luxo, variadas opções de restaurantes, hotéis e shopping centers.

Na visão dos empreendedores, todos esses fatores foram fundamentais para o sucesso do empreendimento diante da crise que atingiu o mercado imobiliário, quando o Icon jardins já estava iniciado. E a esse sucesso soma-se agora a confiança por melhores dias em 2018. “Estamos confiantes na recuperação da economia brasileira de agora aos próximos anos. O segmento de escritórios comerciais de alto padrão, por exemplo, já dá sinais de que o pior momento passou, ao menos na cidade de São Paulo, que concentra o maior mercado do País”, afirma Edmond Lati. “Se o governo federal e o Congresso se empenharem na retomada, aprovando as reformas e reduzindo as taxas de juros, o País volta ao crescimento econômico em 2018, e o mercado imobiliário certamente acompanhará esse movimento”, acrescenta.

A opinião é compartilhada por Toledo Ferraz. “Confiamos na recuperação do País de agora em diante. A aprovação das reformas e o olhar responsável do Congresso para as expectativas dos agentes econômicos, visando a retomada da economia, serão fundamentais”, entende. Ele acredita que o Legislativo fará seu papel, bem como os gestores da economia.

“A aprovação das reformas e a continuidade da redução das taxas de juros certamente levarão o Brasil de volta ao crescimento”, defende Ferraz.

Responsabilidade social. A valorização dos trabalhadores do canteiro de obras rendeu outro prêmio à Toledo Ferrari, o de Responsabilidade Social, desta vez em parceria com a incorporadora Helbor.

Para o diretor da Toledo Ferrari, Cid Ferrari, a valorização desse profissional sempre esteve entre as iniciativas da empresa. Ele considera esse fato fundamental para o desenvolvimento do projeto “Biografias” em parceria com a Helbor.

Apoiada pela organização social Mestres da Obra, a ação percorreu os canteiros e acompanhou o dia a dia das cerca de três mil pessoas que trabalhavam no Helbor Trilogy, ouvindo suas histórias e experiências, sempre com particularidades e pontos em comum em todas suas biografias.

Dignidade. O principal objetivo foi a valorização desses trabalhadores, muitos deles vindos de outros Estados e outras cidades, mostrando a dignidade das tarefas que desempenham e a contribuição que dão a um setor tão importante da economia.

“O trabalho na construção civil é artesanal e depende muito do comprometimento e da habilidade de cada operário”, diz o presidente da Helbor, Henry Borenstein. “Valorizar cada um deles como ser humano e como profissional aumenta a autoestima e interfere positivamente no resultado da atividade exercida”, acrescenta.

Esse projeto, segundo Ferrari, fortalece o relacionamento da construtora com os seus operários. “Queremos que os funcionários trabalhem com prazer, com paixão”, afirma o executivo. “ E dar esse espaço para eles se desenvolverem pelo lado pessoal também é um diferencial muito grande.”