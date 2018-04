Senhor dos shoppings abre clínicas em SP e novo ponto no Sul

O empreendedor José Isaac Peres é a viga mestra da Multiplan, gestora e construtora de shopping centers de alto padrão, criada em 1974 por ele, que é o principal acionista. Este mês, inaugurou centro médico no Ribeirão Shopping, no interior de São Paulo, e entregou as chaves aos lojistas do Park Shopping Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.

Em Ribeirão Preto, “o complexo reúne atendimento de diversas especialidades médicas, tecnologia de ponta, conforto e facilidade para os pacientes”, diz Peres, destacando a existência de mais de 30 clínicas, day hospital, centro de imagem, laboratório de análises, auditório e centro de estudos. O investimento é de R$ 100 milhões.

Na sua carteira, a Multiplan tem 18 shopping centers – sete em São Paulo. São 2 milhões de m² construídos, 5.400 lojas e 180 milhões de consumidores por ano, segundo dados da empresa, que vai inaugurar o 19º empreendimento em novembro, o Park Shopping Canoas.

A Multiplan investiu R$ 500 milhões no projeto de Canoas. “Desenvolvido com foco na sustentabilidade e no baixo custo condominial”, afirma Peres, destacando as árvores com placa solar no estacionamento e usinas fotovoltaicas na cobertura, com capacidade de geração de 1,3 megawatts de energia limpa, reúso de águas pluviais e torres de resfriamento do ar condicionado, luminárias com LED, e vidros “low-e”, com redução do consumo de energia e ar condicionado.

O projeto foi implementado em área urbanizada pela Multiplan. Peres cita a construção de avenidas, ruas e acessos, além de um parque integrado ao já existente Parque Getúlio Vargas. “Construímos área de lazer com lagos, fontes luminosas e anfiteatro”, afirma. “Uma revolução no conceito de integrar shopping a um parque.” O investimento em urbanização e no parque soma R$ 30 milhões.

Para ele, o sucesso do shopping se traduz na locação: “Faltando três meses para sua abertura, 90% da área bruta locável (ABL) já está alugada”.

Âncoras como Renner, Lojas Americanas, Riachuelo, HotZone, Centauro e Tok&Stok já estão presentes. Outros destaques são Zaffari Supermercados e Forever 21, rede norte-americana de fast fashion.

Além de um projeto para o bairro Jacarepaguá, no Rio, Peres fará a expansão do Village Mall, na Barra da Tijuca. “Premiado como melhor projeto de design e arquitetura pela International Council of Shopping Centers em 2014”, lembra.

Peres começou sua trajetória fundando a Veplan, que construiu o primeiro edifício em 1962, no centro do Rio de Janeiro. Em 1973, lançou o Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Depois, vendeu sua participação na Veplan e criou a Multiplan.

Considerado um visionário, em 1979, inaugurou o BH Shopping em ponto distante do centro. Com isso, mudou o eixo de desenvolvimento da capital mineira. Ele repetiu a prática em 1981 ao construir um shopping no Rio, escolhendo a Barra da Tijuca, longe do centro carioca e, na época, pouco explorada.

A Multiplan também se destaca na área de incorporação imobiliária, com empreendimentos residenciais e comerciais. Peres é apontado como pioneiro no desenvolvimento de projetos multiúso, com moradia, trabalho, lazer, compras e serviços, construindo empreendimentos interligados a shoppings. Nesse segmento, prepara novo projeto em conexão com o Barra Shopping Sul, em Porto Alegre.

No exterior, inaugurou em 1991 o CascaiShopping, em Portugal. Sete anos depois, entregou o residencial de luxo Il Villaggio, em Miami. Uma meta da Multiplan é a expansão para a América do Sul, mas Peres não revela detalhes. “A empresa tem sido contatada por grupos internacionais e está atenta a oportunidades do setor”, diz.

Em 2007, Peres abriu o capital da Multiplan, lançando ações na Bolsa de Valores. Nesses dez anos, a empresa cresceu (leia ao lado). “Muitos objetivos foram alcançados nesse período”, diz. “Foco da companhia na qualidade, criação de valor através do desenvolvimento, a busca por localizações privilegiadas e a gestão intensiva de seus ativos.”

Um exemplo foi a construção do Shopping Vila Olímpia, inaugurado em 2009. No ano passado, a Multiplan adquiriu participações minoritárias no Morumbi Shopping, em São Paulo, e no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, aumentando sua participação na área bruta locável (ABL) para 74% e 66%, respectivamente. Em 2016, também inaugurou a expansão do centro médico no Barra Shopping. A nova área tem mais 3,5 mil m² e 11 clínicas de diversas especialidades.