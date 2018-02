'Top Imobiliário' anuncia vencedores no próximo dia 13

Importante premiação do setor, o Top Imobiliário anunciará os vencedores na terça-feira, 13, em São Paulo. Nesta 24ª edição, 18 empresas serão agraciadas.

Criado e concedido pelo Estadão, o prêmio reconhece as empresas da capital paulista e da região metropolitana que se destacaram no ano anterior em três categorias: incorporadoras, construtoras e vendedoras.

Os dados são levantados pela Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), também responsável pela pontuação final. Cinco quesitos - lançamentos, número de blocos, unidades, área de construção e valor geral de vendas - compõe o ranking das dez empresas mais atuantes nas três categorias.

No ano passado, concorreram 197 construtoras, 284 incorporadoras e 228 vendedoras. O setor lançou 40.177 unidades residenciais em 2015, com valor geral de vendas de R$ 17,3 bilhões, de acordo com a Embraesp.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Das 24 empresas que ganharam o Top Imobiliário em 2016, destacaram-se a Gafisa - 1º lugar nos rankings das incorporadores e das construtoras - e a Abyara, campeã entre as vendedoras. Cyrela, Econ, Ezetec e Diálogo também venceram em duas categorias.