Caixa Econômica Federal abre processo para seleção de estagiários

A Caixa Econômica Federal abriu nesta quarta-feira, 7, processo para seleção de estagiários. Há três editais que contemplam vagas para estudantes do ensino médio, técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 500 a R$ 1.000. A carga horária do estágio é de 25h semanais e os interessados devem fazer inscrição on-line até o dia 14 de março, quarta-feira da próxima semana .

O processo seletivo contará com três etapas: inscrições, prova online de 30 questões e entrevista presencial. A inscrição deve ser feita pelo site do CIEE. Não há número limitado de vagas, pois os processos seletivos são para cadastro de reserva, ou seja, a Caixa vai convocar os aprovados à medida que houver necessidade.

Há um edital para candidatos que cursam o ensino médio e técnico. A remuneração é de R$ 500 mais um auxílio de vale-transporte de R$ 130. O jovem deve ter 16 anos completos e há vagas nos 27 estados do Brasil. Há outro para candidatos que estejam no ensino superior, cursando Arquitetura ou Engenharia. A remuneração é de R$ 1.000 mais R$ 130 de vale-transporte e também há oferecimento de vagas em todos os estados. Há ainda outro para estudantes de Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Sistemas de Informação, Engenharia de Software e Engenharia da Computação. A remuneração é de R$ 1.000 mais R$ 130 de vale-transporte e há vagas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.