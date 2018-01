Dá para comprar até carro na Black Friday; confira as marcas que oferecem descontos

As empresas do setor automotivo também entraram na onda da Black Friday e programaram descontos para a compra de veículos. No mercado, marcas como Chevrolet, Volkswagen, Ford e Peugeot prometem descontos de até R$ 25 mil para compras até sexta-feira, 24.

Na Chevrolet, os descontos oferecidos pela empresa começam a valer na véspera, dia 23 de novembro, às 18 horas e terminam no sábado, 25, meia noite.

Serão oferecidos descontos de até R$ 10 mil na compra de veículos da Chevrolet, informou a empresa, em nota. Terão acesso aos descontos os clientes que reservarem o carro pelo site da companhia para a Black Friday. Segundo a Chevrolet, os carros que participam da ação promocional são limitados e numerados.

De acordo com a Chevrolet, o desconto de R$ 10 mil valerá apenas para o modelo S10 HC (conf. 148PKJ), 4 portas, pacote R7U, ano/modelo 2017/2018, na pintura Vermelho Chili, com preço público sugerido à vista a partir de R$ 182.390, por R$ 172.390.

O desconto de R$ 10 mil também valerá na troca de outro veículo usado e a companhia disponibilizou uma lista com outros modelos e descontos da ação de Black Friday no site.

A Volkswagen também está com descontos para a Black Friday que vão até sexta-feira, 24. Segundo a montadora, será possível comprar o modelo up! ano 2018 na versão completa a partir de R$ 38.990. Toda a linha nacional da empresa está com taxa zero de financiamento e descontos que chegam até R$ 25 mil.

As ofertas para a semana estão exclusivas para cada região do País. Isso porque, as concessionárias da Volkswagen têm liberdade para negociar descontos e bônus para a Black Friday. Para conferir todas as ofertas da montadora e concessionárias, basta acessar o hotsite da campanha.

O modelo Tiguan, da VW, cujo preço tabelado é de R$ 141.332, sairá por R$ 115.990, um desconto de mais de R$ 25 mil, conforme a assessoria de imprensa da montadora.

Já a Renault, que tinha previsto uma ação para a Black Friday a partir do Kwid, parece ter voltado atrás após ter de anunciar o recall de todos os carros deste modelo e não deve dar tanto destaque para os descontos nesta semana.

No site da montadora, é possível acessar uma página sobre a 'Black Week' com um texto explicando o que vale ou não para os descontos desta semana, inclusive com a denominação de Black Friday, mas sem destaque, como outras companhias que criaram hotsites para a data.

Segundo a empresa, os estoques "são limitados para uma lote determinado e uma quantidade de chassis específica, informados em cada oferta. A oferta enviada por e-mail para as concessionárias não garante a reserva do veículo escolhido".

No site, os interessados encontram produtos participantes da Black Friday, conforme a empresa destacou, identificados com o selo “Black Friday”.

Já nas concessionárias, os produtos participantes serão identificados com adesivos que dão direito a um bônus de R$ 2 mil. Esse desconto anunciado pela companhia valerá para os modelos Sandero, Duster, Captur, Oroch, Fluence e Kangoo com chassis específicos. O Kwid está fora da lista de ofertas.

A Renault abriu as ofertas nesta segunda-feira, 21, meia noite e deve fechar as ofertas no domingo, 26, "ou até enquanto durarem os estoques", segundo informações do site da Renault. Procurada pela reportagem, a empresa não respondeu até o momento.

A Peugeot está entre as empresas com ações de desconto na Black Friday que usam o mote do bônus para atrair interessados. Os descontos oferecidos pela montadora podem chegar a R$ 4 mil e é possível ver os detalhes das ofertas no site da marca.

Os veículos Peugeot nos modelos 208 e 2008 terão descontos entre R$ 2 mil e R$ 4 mil, informou a empresa, por meio de nota. O desconto vale para o veículo usado a ser trocado por um dos dois modelos zero km. "Ou seja: o consumidor leva o seu veículo usado (de qualquer marca) e, por meio de avaliação do concessionário, ganhará o valor citado para a nova compra", destaca a Peugeot.

Para quem prefere os carros da Ford, a montadora também preparou ofertas para a Black Friday. No site da empresa, é possível ver quais modelos estão com descontos para a data.

A participação da Ford com a rede de distribuidores na Black Friday é inédita, destacou a companhia, em nota. A promoção que começou na segunda-feira, 21, vai até o dia 30 de novembro para os modelos New Fiesta, Focus, Focus Fastback e Fusion.

"Durante esse período, os modelos que fazem parte da campanha terão descontos que podem chegar a R$ 10 mil em relação ao preço de tabela. Um exemplo é o Fusion Titanium 2.0 EcoBoost AWD, com preço de tabela de R$ 155.900, que estará à venda por R$ 145.900. Além disso, será possível fazer o financiamento com entrada e taxa zero em até 30 meses, com a primeira parcela só para janeiro de 2018", declarou a Ford, em nota.

Sem desconto. A Audi informou que não vai participar da Black Friday, assim como a FCA, dona das marcas Fiat e Jeep, que não tem nenhuma ação prevista para a data. As empresas não forneceram maiores detalhes sobre a decisão de não oferecer descontos específicos para a Black Friday.

Já a Hyundai ficará de fora da ação de descontos porque, segundo uma fonte, a montadora está em um bom momento de vendas, sem precisar recorrer à Black Friday.

Os dados da Associação Nacional dos. Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), mostram que a venda de veículos no País cresceu na passagem de setembro para outubro, mesmo que ligeiramente, em quase todas as marcas, com exceção da Renault, cujas vendas caíram (ver no gráfico) e Audi, cujo desempenho ficou estável.

Aluguel. E para quem não quer adquirir um veículo, a plataforma de aluguel de veículos Rentcars.com vai oferecer descontos para a Black Friday. Além dos descontos em diárias, upgrades de categoria de veículo e opcionais gratuitos na locação de carros no Brasil e em outros 145 países onde a empresa atua.

"Nossa recomendação aos viajantes é que façam as reservas do veículo que vão locar com antecedência principalmente para o período de férias e feriados e a campanha de promoções de novembro com certeza ajuda as pessoas a se programarem melhor para isso", comentou a diretora comercial da Rentcars.com, Vivian Almeida, em nota.

Segundo a empresa, que trabalha com a comparação de preços de locação de veículos, normalmente é possível oferecer preços até 60% mais baratos do que os praticados no balcão das locadoras. Para a Black Friday, além dos preços que podem ter uma diferença ainda maior no desconto, "algumas locadoras também irão disponibilizar diárias grátis, dependendo da extensão da reserva", informou a Rentcars.