Empresa britânica oferece vaga para degustador de cerveja

Já sonhou em ser pago para beber cerveja? Essa é a pergunta que abre o anúncio para uma vaga de emprego na cervejaria britânica Meantime Brewing Company. A empresa, baseada em Londres, busca um degustador profissional para trabalhar três horas semanais, às sextas-feiras pela manhã. As inscrições estão abertas pelo LinkedIn.

Além de ter noções do mercado de consumo global da bebida, o candidato precisa ser versado no vocabulário cervejeiro: é preciso saber diferenciar uma Pale Ale de uma India Pale Ale, por exemplo. O conhecimento é necessário para participar de discussões sobre novos produtos e dar feedbacks sobre diferentes tipos de cerveja. Para isso, é claro, o anúncio pede um “paladar à altura”.

A companhia não revela o salário da vaga em aberto, mas comunica que o pagamento é competitivo com o mercado e inclui “benefícios de cerveja”. Como a própria cervejaria escreve no classificado: “Sim, esse deve ser o melhor emprego do mundo”.

Para concorrer, o candidato precisa escrever trinta palavras em um post no LinkedIn dizendo porque merece a vaga. É preciso incluir a hashtag #pickmemeantime. Os três melhores passarão para a segunda fase da seleção.