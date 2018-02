Governo de SP abre concurso para diretores de escola

O governo de São Paulo abriu concurso público para diretor de escola na rede estadual. São 1.878 vagas disponíveis, sendo 1.784 de ampla concorrência e 94 para candidatos com deficiência. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário inicial é de R$ 3.834.

Podem concorrer profissionais com tempo mínimo de oito anos no exercício do magistério e com diplomas de licenciatura em Pedagogia ou pós-graduação na área de Educação.

O edital completo está disponível no Portal da Educação e as inscrições são feitas no site do Instituto Nosso Rumo entre os dias 3 a 17 de julho. A prova será aplicada no dia 3 de setembro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estágios e Trainees. Quem ainda está na faculdade ou é recém-formado pode se inscrever nos programas de estágio e trainee da Telefônica. São 70 vagas abertas para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. O Programa Trainee Telefônica aceita candidatos de qualquer curso de graduação, desde que a formatura aconteça entre julho de 2015 e julho de 2017.

O programa tem 18 meses de duração e os profissionais atuarão em projetos estratégicos em diferentes áreas da empresa. É necessário ter inglês ou espanhol avançado e disponibilidade para viagens. As inscrições estão abertas até o dia 14 de julho e podem ser feitas pelo site da empresa.