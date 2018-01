IBGE amplia para 1.180 vagas para trabalho temporário

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ampliou de 1.152 para 1.180 as vagas temporárias para trabalhar colhendo informações para o Censo Agropecuário deste ano. Para participar, é preciso ter nível fundamental e ser maior de 18 anos.

De acordo com o Instituto, o salário será pago por produção e acordado previamente com os selecionados. Além disso, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e outras 20% para negros.

Interessados devem comparecer a um posto de inscrição do IBGE até o dia 6 de novembro. Para conferir a lista de locais, basta acessar o site.