Fleury abre programa de trainee e Lojas Americanas tem 450 vagas

A BioMarin, desenvolvedora de biofármacos, está com inscrições abertas para seu programa de estágio até o dia 30 de setembro. A empresa procura estudantes de Administração para trabalhar na área de vendas, com previsão de formatura para julho de 2019, disponibilidade para estagiar durante o dia, inglês avançado e conhecimento em Excel. São oferecidos vales transporte e alimentação, seguro-saúde e remuneração de R$ 1.992,00 por mês. Inscrições pelo site.

Também com prazo de inscrições até o dia 30 deste mês, o programa de estágio da bandeira de cartões Elo procura estudantes com interesse na área de análise de negócios na cidade de Barueri (SP). Interessados devem preencher ficha de inscrição disponível no site, ter previsão de formação entre julho de 2018 e julho de 2019 e inglês avançado. Além da bolsa-auxílio, a empresa também oferece assistência médica e odontológica, vale-refeição, seguro de vida, reembolso pedágio e de estacionamento ou vale transporte.

Já a Get Ninjas, plataforma de contratação de serviços, busca estagiários de cursos de Engenharia para trabalhar com inteligência de negócios. Os estudantes devem ter previsão de formação a partir de dezembro de 2017 e possibilidade de trabalhar durante o dia em São Paulo. Entre os benefícios, além do salário, também há vales transporte e refeição e convênio com academia. Mais informações pelo site.

Para quem procura uma vaga de estágio na área de Recursos Humanos, a Page Group acaba de abrir seu programa de estágio 2018, voltado para candidatos com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Podem participar até o dia 30 de setembro os estudantes de cursos de Exatas, Humanas ou Biológicas, sem diferenciação de período. Entre as exigências estão nível de inglês e conhecimento em Excel intermediários. Os benefícios, além de bolsa-auxílio, são vale-transporte ou estacionamento, vale-refeição e seguro de vida. Para saber mais informações, confira o site.

A Logicalis, empresa de soluções e serviços de tecnologia da informação, conta com 28 vagas de estágio abertas até 24 de setembro para estudantes com formação entre 2018 e 2019. Podem participar alunos dos cursos de Engenharia (Civil, Elétrica, Eletrônica, da Computação, de Telecomunicações e de Produção), Sistemas da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Redes de Computadores, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Matemática, Estatística, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. As vagas são para as cidades de São Paulo, Barueri, Campinas e Rio de Janeiro. Os selecionados terão bolsa-auxílio, vale-transporte, vale-refeição e plano de saúde. Inscrições pelo site.

O Grupo Fleury, uma das maiores empresas de medicina e saúde do Brasil, está com inscrições abertas para seu programa de trainee até o próximo dia 29 de setembro. A ideia é recrutar jovens dos cursos de Administração de Empresas, Marketing, Engenharias, Comunicação Social, Economia e Ciências Econômicas com formação entre dezembro de 2015 e dezembro deste ano. Para participar, é preciso ter inglês fluente e disponibilidade para mudar de cidade. Mais informações sobre as inscrições estão disponíveis no site.

A TCP, que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, procura candidatos para seu programa de trainee. Há oportunidades nas áreas Comercial, de Novos Negócios, Operações Logísticas, Controladoria e Gestão de Fluxo nas unidades de Curitiba, Paranaguá e outras cidades do interior do Paraná. Podem participar estudantes de Administração, Economia e Engenharias Mecânica, Elétrica, Eletrônica, Produção e Civil formados entre dezembro de 2015 a dezembro de 2017. As inscrições podem ser feitas pelo site para aqueles com inglês avançado, conhecimento do pacote Office e disponibilidade para mudança de localidade durante e após o programa.

No Rio de Janeiro e Niterói, a Lojas Americanas procura 450 candidatos para trabalhar nas funções de auxiliar de loja e de prevenção de perdas. Os interessados devem ter ensino médio completo e não é preciso ter experiência nas áreas. Entre os benefícios estão vale-transporte, vale-refeição, planos de saúde e odontológico, descontos em faculdades e cursos de idiomas. Para participar, é preciso comparecer até dia 30 de setembro, de segunda a sexta, das 9h às 15h e aos sábados, somente às 9h, nos seguintes locais de atendimento: Rua do Passeio, 56 – Cinelândia – Centro/RJ e Rua Visconde de Uruguai, 503 – Centro/Niterói. É obrigatório levar carteira de trabalho, RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, uma foto, declaração escolar, certificado de reservista e uma caneta.

O banco Credit Suisse procura jovens trainees dos cursos de Administração de Empresas, Comunicação, Contabilidade, Design Gráfico, Direito, Economia, Engenharia, Física e Matemática. As únicas exigências são formação entre dezembro de 2016 até dezembro próximo, disponibilidade para trabalhar na zona sul de São Paulo e inglês fluente. Interessados podem enviar currículo para o e-mail jobs.brazil@credit-suisse.com até o dia 30 de setembro com o título “Trainee 2018”, indicando suas áreas de preferência.

A farmacêutica francesa Sanofi busca estagiários para suas unidades de São Paulo, Suzano e Campinas, com um total de 30 vagas para alunos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia, Farmácia-Bioquímica, Letras, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado e áreas correlatas. Interessados com inglês intermediário e previsão de graduação entre dezembro de 2019 e junho de 2020 podem fazer a inscrição pelo site até 29 de setembro.