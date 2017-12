Mercedes-Benz abre programa de trainee e área econômica busca estagiários

Para quem procura emprego, a Mercedes-Benz, empresa do Grupo Daimler, acaba de abrir seu programa de trainee deste ano. Até o próximo dia 7 de agosto, recém-formados de todo o Brasil podem inscrever-se no CAReer 2.0 - The Top Talent Program, que inclui oportunidades no País e no exterior.

Os interessados em vagas nas áreas de Desenvolvimento de Caminhões e Agregados, Planejamento de Ônibus, Gestão de Qualidade, Projetos Estratégicos e Logística devem ter se formado entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016 em cursos como Administração, Engenharia Física ou Mecânica, Matemática e Ciências Econômicas. O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da empresa.

Também há oportunidades para estagiários com formação prevista entre dezembro de 2018 a julho de 2019 na Johnson & Johnson. As vagas, em São Paulo, são nas áreas de Administração, Engenharias, Economia e Psicologia e a seleção segue até o próximo dia 5 de agosto no site da Page Talent.

Universitários interessados em trabalhar na área econômica podem candidatar-se ao programa de estágio da Crédit Agricole, em São Paulo. A seleção, que vai até o dia 5 de agosto, busca candidatos do período noturno, com formatura prevista para dezembro de 2019 e inglês avançado. Inscrições através da Page Talent.

O Banco DLL também procura estagiários, mas para a área comercial. Estudantes com formação entre junho e dezembro de 2019, com disponibilidade de trabalho durante o dia, inglês avançado e facilidade de acesso à região de Alphaville (SP), podem candidatar-se no site da Page Talent. A preferência é por alunos dos cursos de Administração, Engenharia de Produção e Economia.