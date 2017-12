Multinacional abre programa de trainee e Marinha lança editais de concurso

A multinacional indiana Tata Consultancy Services procura candidatos para seu programa de trainee. Recém-formados e estudantes em fase de finalização dos cursos de Análise de Sistemas, Administração, Engenharias, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia em Processamento de Dados podem realizar inscrição neste site até o dia 30 de agosto.

As vagas são para São Paulo (capital e Barueri), Rio de Janeiro (capital e Itatiaia), Espírito Santo (Vitória) e Minas Gerais (Belo Horizonte). Além do salário inicial de R$ 2 mil, há benefícios como vale refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, transporte e auxílio creche.

Para aqueles que desejam trabalhar na Marinha, há dois editais de concursos públicos abertos. São 18 vagas para professor do magistério superior (CP-PMS) e três para a carreira de magistério superior na escola de guerra naval. Todos os candidatos precisam ter nível superior e mestrado ou doutorado no caso de vagas em áreas específicas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A escola de guerra naval busca profissionais nas áreas de defesa, política internacional, indústria de defesa, direito nacional e economia de defesa. Para as demais organizações militares, há oportunidades para formados em Ciências Náuticas, Física, Letras, Engenharia Elétrica e Cartográfica, Matemática, História e Administração. Com taxa no valor de R$ 110, as inscrições podem ser feitas de 31 de julho a 22 de agosto pelos sites www.ensino.mar.mil.br e www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

++ Mercedes-Benz abre programa de trainée e área econômica busca estagiários

Mais vagas. A Tim Brasil oferece 248 vagas para pessoas com nível médio, técnico e superior. Os benefícios e exigências dependem das oportunidades, distribuídas por todo o Brasil em áreas como vendas e marketing. Para inscrição e mais informações, basta acessar o site Vagas.com.br.

A Business Partners, especializada em serviços de consultoria para as áreas de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional oferece 32 vagas na área de RH e também para analistas de comércio exterior, consultor comercial, advogados e gerente comercial. A empresa busca candidatos com disponibilidade de atuação nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão e Alagoas. Inscrições e mais detalhes pelo site.

Entre os dias 1º e 4 de agosto, a Prefeitura Municipal de Campina Grande oferece 160 vagas de níveis médio, técnico e superior, em período temporário de 24 meses, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dinamérica. Com salários entre R$ 937 e R$ 1.530, também há oportunidades para pessoas com deficiência.